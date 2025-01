Ilrestodelcarlino.it - Servizio civile universale all’Avis di Spinetoli-Pagliare: due posti vacanti per giovani tra i 18 e i 28 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aperto il bando per ilper lavoraredi. A comunicarlo è l’Avis in prima persona, con un post apposito che è stato condiviso sui profili social dell’associazione. Sono infatti a disposizione due, rivolti adi età compresa tra i 18 e i 28, per entrare a far parte della squadra. La scadenza del bando è prevista per il 18 febbraio mentre le modalità di presentazione della domanda sono online attraverso la piattaforma Dol reperibile all’indirizzo web https://bit.ly/3VCdwtC. Per saperne di più e pprofondire le modalità di selezione del bando è possibile contattare i responsabili ai seguenti numeri: 0736.899999 o al 349.6548584, oppure su: