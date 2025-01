Ilrestodelcarlino.it - Serve una politica innovativa e sostenibile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno segnato un momento cruciale per la regione. Michele de Pascale, candidato del centrosinistra, ha trionfato, confermando la fiducia degli elettori in una coalizione che ha saputo parlare ai cuori e alle menti dei cittadini. De Pascale ha sottolineato la sua sensibilità e il suo impegno verso una gestione più efficace delle emergenze e la prevenzione dei disastri naturali, con particolare attenzione alle problematiche dell'alluvione che ha colpito la regione. Queste elezioni hanno evidenziato una polarizzazione, ma anche una chiara richiesta di cambiamento e di attenzione ai problemi locali. La bassa affluenza è un segnale preoccupante che richiede una riflessione profonda da parte di tutte le forze politiche per riavvicinare i cittadini al voto.