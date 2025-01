Sport.quotidiano.net - Serie C, mercato. L’ex Vis Filippo Neri firma per Campobasso

L’Entella si è assicurato Boccadamo dalla Pianese, terzino capace fin qui di un gol e 7 assist. Il Pescara ha chiuso per l’arrivo di Letizia dalla Feralpi (prestito con obbligo). Da Chiavari è partito invece il centrocampista Siatounis (2002), destinazione Potenza. Il portiere ex Vissi è accasato al(prestito dal Venezia); la società molisana, dopo essersi assicurata Bifulco per l’attacco, ora ha nel mirino Sandri (Milan), Quirini (Lucchese) e Gaddini (Arezzo). Il Pineto ha preso in prestito dal Pescara il centrocampista Gatto (2005). La Pianese ha tesserato il 2004 della Fiorentina Nardi, via Carpi, ha prelevato il difensore 2001 Masetti dall’Arezzo (prestito con diritto) e ha liberato Pittino (2005) che il Genoa ha girato al Lumezzane; in uscita anche il 2005 Papini, finito al Montevarchi.