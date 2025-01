Modenatoday.it - Serie C | Carpi, a Perugia un venerdì di passione

Leggi su Modenatoday.it

Anticipo per ilquesta sera (20.30) anella terza giornata del girone di ritorno. Per i biancorossi di Serpini un duro ostacolo, sia per l'oggettiva forza dell'avversario (non ancora documentata da una classifica inferiore alle attese) che per le numerose assenze che ne condizionano.