Milanotoday.it - Serie A1 femminile, la Numia Vero Volley Milano gioca d'anticipo: domani arriva Cuneo

Leggi su Milanotoday.it

Un testa coda per iniziare una risalita più convinta. Il quarto posto, anche se c'è ancora una partita da recuperare, non può soddisfare nessuno e la, reduce dal successo in Portogallo, giocherà undi grande importanza in questo senso. Ospite all'Allianz.