Ilpiacenza.it - «Sentenza attesa 8 anni, quelle maestre stiano lontane dai bambini per sempre»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Finalmente abbiamo ottenuto qualcosa che aspettavamo da 8. Abbiamo vissuto un problema che ci ha distrutto la vita, per, fino ad oggi». Così, alcuni genitori, commentano le tre sentenze di condanna per leal termine del processo per i maltrattamenti all'asilo Farnesiana.