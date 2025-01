Milanotoday.it - Segue la ex moglie per 4 giorni, poi la accoltella in autogrill: uomo condannato a 8 anni

Leggi su Milanotoday.it

Avrebbe pianificato tutto. Avrebbe organizzato tutto, dal noleggio dell'auto al raid in, che soltanto per la pronta reazione della vittima non era finito nel peggiore dei modi. È statoa 8l'di 65accusato di averto la ex, una prof 58enne di.