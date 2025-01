Ilgiornale.it - "Se ti prendo ti ammazzo". Marocchino a processo per le violenze all'ex, la minaccia davanti i giudici

Said Cherrah ha sfregiato in modo permanente l'ex fidanzata, successivamente l'ha accoltellata e in tribunale l'ha ancorata: "Devo ucciderti, tanto fra tre anni esco"