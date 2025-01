Bergamonews.it - Scuola, nella primaria giudizi da “ottimo” a “non sufficiente”: per la secondaria voto di condotta in decimi

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l’ordinanza che definisce le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli studenti dellae del comportamento degli studenti delladi primo grado.A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025,, la valutazione sarà espressa attraversosintetici, da “” a “Non”, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento dell’educazione civica.Per ladi primo grado, la valutazione delladegli studenti sarà espressa in: coloro che otterranno un punteggio inferiore a 6/10 non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.