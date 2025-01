Oasport.it - Sci alpino, si recupererà in Italia uno dei due giganti cancellati a Tremblant

Leggi su Oasport.it

La FIS ha trovato finalmente una soluzione definitiva per il recupero di uno dei due, che avrebbe dovuto ospitare la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci. Ricordiamo che il doppio appuntamento canadese tra le porte larghe fu annullato lo scorso 7-8 dicembre per mancanza di neve.Una delle due gare cancellate in Quebec verrà recuperata ine per la precisione a Sestriere nella giornata di venerdì 21 febbraio, in occasione della quindicesima e quintultima tappa della stagione per il Circo Bianco. Sulla “Kandahar G.A. Agnelli” si disputeranno a questo punto dueconsecutivi (21 e 22 febbraio) e a seguire uno slalom speciale domenica 23 febbraio.La località piemontese sarà teatro del primo appuntamento di Coppa del Mondo dopo una pausa di tre settimane per i Campionati Mondiali di Saalbach (in Austria), previsti dal 4 al 16 febbraio.