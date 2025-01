Puntomagazine.it - Sardegna, caso Todde, convocata giunta elezioni consiglio regionale

Al via istruttoria su ordinanza decadenza, prima riunione 15 gennaioCagliari – Ladelledelregionale sardo saràla mattina del 15 gennaio per avviare l’istruttoria sull’ordinanza del Collegio di garanzia elettorale in seno alla Corte d’appello di Cagliari, che ha chiesto la decadenza della presidente della Regione, Alessandra, per irregolarità nella rendicontazione delle spese della sua campagna elettorale. A confermarlo alla ‘Dire’ è Giuseppe Frau di “Uniti per Alessandra“, presidente dell’organismo, e vice presidente dell’assemblea sarda.“Al primo punto dell’ordine del giorno di mercoledì, da regolamento consiliare, avremo l’elezione di un vice presidente– spiega Frau- poi passeremo all’ordinanza della Corte d’appello. Ci sarà un’illustrazione del provvedimento, quindi la riunione sarà dedicata a un primo confronto con tutti i componenti della”.