2anews.it - SANITA’, SISTEMA INIQUO NORD SUD CONDANNA A MORTE I MERIDIONALI

Leggi su 2anews.it

Nessuno stupore per noi del Movimento Equità territoriale, che Angelo Testa, presidente Snami, in un editoriale pubblicato da the Lancet abbia denunciato che in Italia esiste unsanitario sempre piùtrae Sud. Una considerazione che si aggiunge all’ennesimo allarme lanciato dalla fondazione Gimbe che, nel corso della audizione in XII Commissione .