Noinotizie.it - San Severo, incidente: morto 57enne Auto contro albero

Leggi su Noinotizie.it

Un uomo di 57 anni, originario di Torremaggiore, èoggi in unstradale. Sinistro per cause da dettagliare. La vettura condotta dal 57 è finita fuorillo, in perferia di Sam, e si è schiantataun. Il guidatore è deceduto sul colpo. L'articolo San proviene da Noi Notizie..