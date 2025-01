Lanazione.it - Ris dell’Arma a caccia delle impronte

Leggi su Lanazione.it

TERNI Al setaccio per ore da parte dei carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) l’appartamento di via Cannizzato, in zona stazione, dove all’alba di martedì è stata brutalmente aggredita la proprietaria, una 83enne sorpresa nel letto e più volte colpita con un’arma da taglio (25 giorni di prognosi per l’anziana, sfregiata e inevitabilmente sotto choc). E’a un giovane di carnagione chiara che si è introdotto in casa da una finestra esterna, arrampicandosi dal cortile. La Procura indaga per rapina aggravata e lesioni. Il bandito avrebbe impugnato non un coltello ma un oggetto contundente acuminato, forse uno degli arnesi da scasso usati. Non si esclude un complice rimasto in strada. Ris adidigitali e altri elementi del malvivente, che ha strappato alla donna due anelli.