Trentotoday.it - Rimandati i funerali di Giampietro Agostini: ci sarà un’inchiesta

Leggi su Trentotoday.it

Era tutto pronto per il funerale di, noto fotografo di Grigno che da anni viveva e lavorava a Milano, morto venerdì 3 gennaio durante un’escursione in Val Brembana, in Lombardia.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è scivolato in un dirupo cadendo per 50.