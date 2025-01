Ilrestodelcarlino.it - Ricostituita. Europa Verde. Ravenna

Dopo anni di assenza si è riscostituito il Gruppo-Verdi di. I due portavoce sono Mariapia Galletti e Antonio Lazzari (nella foto), eletti all’unanimità dall’assemblea. "Vista la vicinanza con le prossime elezioni amministrative – si legge in una nota – , l’assemblea (pur riconoscendo le difficoltà che questo percorso può comportare per un gruppo appena costituito) ha dato mandato ai portavoce di esplorare la possibilità di dialogo con le forze del centro-sinistra nel rispetto della linea tracciata dal programma nazionale die di quanto emerso nel percorso partecipativo fin qui realizzato; percorso che ha permesso già di incontrare numerosi portatori di interesse e che proseguirà nei prossimi mesi". Dopo molti anni di assenza dal panorama politicote, si ricostituisce così l’associazione comunale del partito: "Un gruppo che si vuole porre come interlocutore privilegiato per tutte quelle associazioni che in questi anni si sono impegnate nella tutela dell’ambiente e della salute, associazioni a cui non può che andare il nostro ringraziamento per il lavoro fatto fino a oggi e per ciò che continueranno a fare in futuro.