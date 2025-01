Spazionapoli.it - Ribaltone Kvaratskhelia, Napoli e PSG spiazzati: la big può cambiare tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimecalcio – Sul futuro dibisogna registrare degli importanti aggiornamenti che riguardano una big europea.Il protagonista della giornata in casaè stato sicuramente Khvicha. Il georgiano, infatti, è al centro di trattativa di calciomercato che potrebbea breve tutta la stagione della squadra guidata da Antonio Conte.Il PSG, infatti, si sta muovendo in maniera importante per Khvicha. Il club parigino, di fatto, è pronto ad offrire la bellezza di 80 milioni di euro per acquistare l’ex Dinamo Batumi. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare un importante aggiornamento. Calciomercato, anche il Liverpool su: ecco tutti i dettagliCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da David Ornstein, giornalista di ‘The Athletic ed esperto di calciomercato, c’è anche il Liverpool sulle tracce di