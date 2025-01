Monrealelive.it - Riasfaltata la via Esterna Renda a Pioppo con soldi della Regione

Monreale – La via, nella frazione di, è stata asfaltata e messa in sicurezza, grazie ad un contributo regionale di 100 mila euro circa, su un contributo complessivo che il deputato regionale, e presidente del Consiglio Comunale di Monreale, Marco Intravaia ha ottenuto per la manutenzione stradale, non soltanto del centro storico .(Monrealelive.it)