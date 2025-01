Salernotoday.it - Quindicenne precipita dal secondo piano: trasportata in ospedale

Leggi su Salernotoday.it

Una 15enne è caduta da un balcone a Rutino. Si trovava nella sua abitazione alÈ accaduto ieri pomeriggio per cause in corso di accertamento. La ragazza per fortuna non è grave e ha riportato solo delle lesioni ma sarebbe potuto essere una tragedia.I soccorsiAd allertare i.