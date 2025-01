Parmatoday.it - Prorogata l’assistenza sanitaria e l’esenzione dal ticket per i profughi ucraini

Le persone che hanno lasciato l’Ucraina a causa della guerra avranno diritto algratuita per tutto il 2025. Lo ha comunicato una nota della Direzione generale per la cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna inviata in questi giorni alle Aziende.