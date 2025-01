Sport.quotidiano.net - Promozione: turno infrasettimanale dai risultati imprevisti. Mesola, Valsanterno e Lagaro: le prime tre vanno al tappeto

E’ stato unricco di colpi di scena quello del girone C di. Tutte e tre ledella classe sono infatti uscite sconfitte dalle rispettive sfide casalinghe. La capolistaè caduta 2-1 contro la Comacchiese, ilè stato inaspettatamente battuto 3-1 dall’Msp mentre l’atteso derby appenninico tra il Valsettaed il Faro Gaggio si è concluso 2-1 per la formazione ospite, in netta risalita e con ancora una partita da recuperare (quella interna con la Comacchiese in programma mercoledì prossimo). Questa seconda giornata di ritorno ha offerto altri tre derby tutti bolognesi: la quinta della classe Bentivoglio non è riuscita ad andare oltre l’1-1 esterno contro l’Atletico Castenaso, il Felsina ha espugnato 2-1 il terreno di gioco del Petroniano mentre il fanalino di coda Junior Corticella ha centrato la terza vittoria consecutiva battendo tra le mura amiche il Trebbo.