Ilgiorno.it - Precipita dal tetto, altro ferito sul lavoro

Infortunio sulieri mattina a Cividino, frazione di Castelli Calepio, nella Bergamasca. Un giardiniere di 22 anni è caduto mentre era suldi un magazzino sul quale era salito con una scala portatile. L’incidente intorno alle 13.20. Il 22enne, dipendente di una ditta di manutenzione giardini, sarebbe salito suldel magazzino che ha ceduto lo ha fatto cadere per 5 metri. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata l’auto medica e la Croce rossa, oltre ai tecnici della struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di(Psal) di Ats Bergamo e la Polizia locale di Castelli Calepio: l’operaio è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia con un’ampia ferita al cuoio capelluto e una frattura vertebrale senza complicanze midollari. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.