Quotidiano.net - Popstar dimenticate, la seconda occasione “Ora o mai più“: il sabato sera di Liorni

Dalle vittorie a Sanremo o nei talent e dai primi posti nelle classifiche sono finiti all’ombra del mondo musicale. Anonimo Italiano, Matteo Amantia (degli Sugarfree), Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago e Valerio Scanu sono gli otto artisti protagonisti della nuova edizione di Ora o mai più, sette appuntamenti in primata su Raiuno a partire da11 gennaio (con l’eccezione di15 febbraio, per lasciare spazio allata finale del festival di Sanremo). Obiettivo: tornare al grande pubblico, dopo aver assaporato per un periodo più o meno lungo le luci della ribalta. Al timone del programma Marco, mentre al tavolo dei coach, ognuno dei quali seguirà un "allievo", siedono Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore, chiamati non solo a supportare i cantanti in gara, a dare loro indicazioni e suggerimenti e ad affiancarli nell’interpretazione di inediti duetti dei loro successi, ma anche a valutare le loro performance, che saranno anche oggetto del voto social del pubblico.