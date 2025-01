Lanazione.it - Polizia, dall'adozione del nuovo codice della strada già 109 le infrazioni

La Spezia, 9 gennaio 2025 – Il 14 dicembre sono entrate in vigore le disposizionilegge numero 177 del 25 novembre 2024 che ha apportato molteplici modifiche ale altre norme. Da quel giorno a fine anno, laleSpezia ha effettuato due servizi per il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti, nell’ambito dei quali sono state controllate 14 persone, tutte con i livelli alcolemici regolari. Nello stesso periodo, lale spezzina ha impiegato per il controllo di strade e autostrade nel territorio di competenza, 116 pattuglie per la vigilanzale e 14 pattuglie digiudiziaria, controllando 281 persone contestando109al. Questo nell’ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa per incrementare la sicurezzale, che ha già interessato numerosi articoli delin diversi ambiti: infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazionele.