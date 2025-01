Ravennatoday.it - Poche coperte in pronto soccorso: gli anziani aspettano per giorni in barella coprendosi con i giubbotti

Non solo aggressioni ai dipendenti con coltelli e minacce in, ma anche lunghe attese al freddo in attesa di essere visitati o ricoverati in reparto. È la situazione che segnalano alcuni pazienti che di recente si sono recati all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.Il.