2anews.it - Più agenti nella metropolitana di Napoli: lo spot della Polizia

Leggi su 2anews.it

Lopromuove le sezioni specializzatedi Stato che operano sulle lineedi Roma, Milano e. Ladi Stato, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’EditoriaPresidenza del Consiglio dei Ministri, presenta unoche viene diffuso, sui canali televisiviRai e sui social, per .