Ravennatoday.it - Piano di dismissione Eni-Versalis, Cgil: "A rischio posti di lavoro anche a Ravenna"

Leggi su Ravennatoday.it

"La scelta di Eni-mette una pietra tombale sulle produzioni della chimica di base e condanna il Paese ad un'ulteriore drammatica dipendenza da altri. In Sicilia e in Puglia sono a20.000di, oltre a quelli che si determineranno per l'effetto catena su Ferrara.