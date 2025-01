Genovatoday.it - Peste suina, primo caso a Castiglione Chiavarese

Leggi su Genovatoday.it

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha individuato quattro nuovi positivi tra i cinghiali allaafricana, due in Piemonte e altrettanti in Liguria, come riportato nell'aggiornamento del 5 gennaio 2025.Il totale dei positivi sui cinghiali.