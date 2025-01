Liberoquotidiano.it - Pensioni: Scotto, 'gestione Inps fuori controllo, dubbi su trasparenza'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Ladell'appare sempre più. Dopo i problemi sulle comunicazioni ufficiali sui requisiti per la pensione, emergono nuovi disservizi sul simulatore per il calcolo della pensione. Le continue marce indietro e la mancanza di chiarezza non solo generano confusione tra i cittadini, ma pongono serisulladell'istituzione, che sembra operare con l'obiettivo di non creare difficoltà al governo, agendo come una semplice fanfara della propaganda. Depositeremo un'interrogazione parlamentare per fare luce su queste criticità e garantire ai cittadini un servizio pubblico trasparente e affidabile”. Così il capogruppo democratico nella commissione lavoro della camera, Arturo