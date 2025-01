Spazionapoli.it - Penalizzazione Napoli, arriva l’annuncio della Lega Serie A

Leggi su Spazionapoli.it

Ilcorre davvero un rischiodel presidente diSimonelli. Giorni tesi, quelli che hanno seguito l’elezione inA del neo presidente Ezio Simonelli. Come riportato inizialmente da Repubblica negli scorsi giorni, infatti, Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito e Urbano Cairo avevano presentato ricorso al Tribunale di Milano per chiedere la destituzione di Simonelli, il tutto con la firma del consigliere indipendenteBlandiniSituazione delicata che poteva costare caro al, vista la possibile violazioneclausola compromissoria: unadi 3 punti con un anno di inibizione per il patron, questo il rischio corso dal club e dallo stesso De Laurentiis.Ultime Calciodel presidente diIn queste ore, però, sembra essereta una schiarita sotto questo punto di vista.