Peggioramento delle condizioni meteo: allerta gialla per vento forte sulla Valdera

Aria fredda in arrivo tra oggi 10 e domani 11 gennaio in Toscana, che porterà locali piogge e un rinforzo dei venti di grecale, destinati a rinforzarsi nella giornata di sabato 11 in particolare sulle pianure settentrionali, sui rilievi ecosta. Per questo la Sala operativa della Protezione.