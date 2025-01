Inter-news.it - Pedullà: «Inter, per Frattesi solo cash. Obiettivo in caso di cessione»

Alfredonon lascia alcuna possibilità allo scambio Bryan Cristante-Davide. Su X spiega i diversi motivi e lo fa anche con ironia. POSSIBILE SCAMBIO? – Il ds della Roma Florent Ghisolfi si trova in questi giorni a Milano con l’di convincere l’a cedere Davide. Il problema non è questo, bensì un altro. I giallorossi hanno pensato di offrire un prestito di sei mesi di Bryan Cristante per abbassare le pretese del club meneghino, che però pare non volersi muovere dalla sua valutazione di 45 milioni di euro. L’non ha assolutamente bisogno di cedere, per questo motivo è in una posizione di forza e la sfrutta nella potenziale trattativa. Alfredoconferma chiaramente., la posizione dell’secondoCONFERME – Alfredocon ironia spiega: «Anche io, se fossi lo stesso agente die Cristante, vorrei leggere di uno scambio.