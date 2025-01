Liberoquotidiano.it - **Pd: cattodem a Milano e riformisti a Orvieto, il 18 gennaio i due eventi si uniscono**

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - In un ideale ponte politico i due convegni del 18organizzati ada Comunità Democratica e ada Libertà Eguale condivideranno due interventi in simultanea intorno alle 12.15. Dain presenza collegato conparlerà Giorgio Tonini, seguito da Pierluigi Castagnetti che interverrà daparlando in collegamento ad. "La condivisione degli interventi - dichiarano le due associazioni - segnala la comune volontà di promuovere riflessioni e confronto per il governo del paese".