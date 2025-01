Sport.quotidiano.net - Pallacanestro. I ragazzi di Vezzosi dettano legge. Sba, il momento d’oro del settore giovanile

Ildella Scuola Basket Arezzo torna sul parquet dopo la pausa natalizia. La prima parte di stagione ha regalato soddisfazioni alla società cestistica aretina che, dall’Under13 all’Under19, è ai vertici di numerosi campionati regionali e che sarà ora chiamata a confermarsi. Un percorso particolarmente entusiasmante sta vedendo per protagonista l’Under15 New Silver Car allenata da Umbertocon l’assistenza di Michele Bellavia che, impegnata nel massimo palcoscenicodi Eccellenza, ha centrato undici vittorie su dodici partite disputate e che occupa il secondo posto in classifica alle spalle della sola Us Livorno. Questa squadra, forte del miglior attacco del girone tornerà in campo sabato 11 gennaio contro il Paradù Cecina con l’ambizione di rientrare tra le migliori della regione che potranno qualificarsi per la seconda fase.