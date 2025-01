Ilrestodelcarlino.it - Ostetricia, si va verso il punto unico?

"Quale futuro per i reparti di Ginecologia enella provincia di Ascoli?" si chiedono i consiglieri di Pd, A&P e Ascoli Bene Comune. "Con sempre maggiore insistenza si parla di un possibile accorpamento delle Unità Operative Complesse (UOC) di Ginecologia eattualmente presenti presso gli ospedali Mazzoni e Madonna del Soccorso. Si prevederebbe l’istituzione di unreparto, che verrebbe collocato in uno dei due stabilimenti ospedalieri. Tale ipotesi potrebbe essere giustificata dalla diminuzione delle nascite registrata su scala nazionale, che si riflette anche nella nostra provincia: nel 2024, infatti, i nuovi nati sono stati 1133. Tuttavia, una decisione di questa portata richiede trasparenza, condivisione e il coinvolgimento delle istituzioni locali, considerando l’impatto significativo che avrebbe sull’accesso ai servizi sanitari per i cittadini della provincia.