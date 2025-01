Lanazione.it - Orsi in preparazione. Esordio il 19 gennaio

Il gruppo ha ripreso gli allenamenti, in vista della ripresa del campionato che si concretizzerà fra meno di dieci giorni. E l’obiettivo degli uomini di coach Valter Nutini è quello di disputare un torneo di livello, essendosi alla fine qualificati per il girone regionale. La nuova fase della Serie C 2024/2025 di rugby per gliinizierà il prossimo 19alle 14.30, quando i rugbisti pistoiesi andranno a Pontedera ad affrontare il Bellaria Cappuccini. La prima partita casalinga si terrà invece il 26successivo alla medesima ora, quando a Chiesina Montalese arriveranno I Titani. Per il Rugby Pistoia, ad ogni modo, ci sono tutte le premesse per far bene. G. F.