Arezzonotizie.it - Open day ed Escape Room al convitto nazionale Vittorio Emanuele II

Leggi su Arezzonotizie.it

: Alice in Wonderland ?Un’avventura magica vi aspetta!? Sabato 11 gennaio 2025? Due turni disponibili:• Ore 14:30• Ore 16:00? Evento a cura delle classi 3A e 3B con il Lab 2030.? Merenda con il Brucaliffo per tutti i partecipanti!?? Punto informativo per i.