Foggiatoday.it - Ondata di maltempo nel weekend: temporali in arrivo nel Foggiano, diramata un’allerta gialla

Scatta alle 12 di domani, sabato 11 gennaio, ed è valida per le successive 12 ore l’allertadalla Protezione Civile della Puglia per tutta la regione.Si segnala rischio idrogeologico in tutte le zone di allerta, compresa la provincia di Foggia. L’diprevista.