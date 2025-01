Reggiotoday.it - Omicidio Polifroni: indagini concentrate sui legami con la 'ndrangheta e il narcotraffico

Cinque colpi di pistola, semiautomatica e di medio calibro, per uccidere Giancarlovicino casa, in via Dromo a Bovalino. L'uomo era, da poco tempo, agli arresti domiciliari dopo una lunga detenzione in carcere. Per questo adesso c'è da capire perché e come l'uomo sia uscito da casa.