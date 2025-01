Firenzetoday.it - Omicidio di Campi di Bisenzio: tre giovani portati in carcere

Leggi su Firenzetoday.it

Tresono finiti in carcere per l’di Maati Moubakir, il 17enne ucciso a coltellate all’alba del 29 dicembre in Via de’ Tintori a. Le indagini, eseguite dalla compagnia di Signa e del comando provinciale di Firenze, hanno portato la procura di Firenze a.