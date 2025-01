Palermotoday.it - Nuovo tariffario, tagli per alcune prestazioni e aumento dei costi: "Centri dialisi pronti alla mobilitazione"

Leggi su Palermotoday.it

Convocata d’urgenza l'assemblea deididell'Ads, l’associazione più rappresentativa in Sicilia, riunita a Palermo. C'è molta preoccupazione per il caos che si è creato attorno alnazionale sullee i Lea, livelli essenziali di assistenza: c’è attesa per.