Forlitoday.it - Nuova tangenziale, avanza il cantiere: parte la costruzione delle rampe di via Placucci e del viadotto

Al via unafase dei lavori di realizzazione del terzo lotto dellaEst di Forlì. Per consentire i lavori dinuovedi accesso alla rotatoria di viae di realizzazione del nuovo, dalle 10 di lunedì saranno chiuse, in entrambe le direzioni.