Nightbitch | il trailer italiano svela l' arrivo dello sconvolgente film con Amy Adams su Disney+

Ecco quando arriverà in streaming suilche vede Amyin un ruolo estremo e, un assaggio nel. Amyche si trasforma in un cane? Tutto può accadere nel satirico, controversa pellicola inin streaming su, come preannuncia il. Prodotto da Searchlight Pictures, scritto e diretto da Marielle Heller, iltratto dal romanzo omonimo di Rachel Yoder sarà disponibile in Italia dal 24 gennaio in esclusiva su. Per il ruolo "disturbante", Amyha ricevuto una nomination come Miglior Attrice Protagonista nella categoria Musical o Comedy ai Golden Globe Awards. Oltre all'attrice, nel cast ditroviamo anche Scoot McNairy, oltre ad Arleigh Snowden ed Emmett Snowden, qui al loro .