Veronasera.it - Nelle farmacie venete sono aumentate di quasi il 40% le vaccinazioni contro l'influenza

Leggi su Veronasera.it

in aumento le persone che si recano in farmacia per effettuare la vaccinazionel’. Lo comunicaunite, spiegando che seprime 13 settimane della campagna vaccinale 2023/2024 leerano 37.650, nello stesso periodo del 2024/2025 lein.