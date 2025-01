Laprimapagina.it - Napoli. Patrizio Spasiano muore sul lavoro a soli 19 anni a Gricignano d’Aversa

Il corpo senza vita di, un giovane di 19originario di, è stato recuperato dai vigili del fuoco nell’azienda Frigo Caserta di, dopo un incidente mortale provocato da una fuga di ammoniaca da uno dei serbatoi., dipendente di una ditta esterna, stava svolgendo lavori di manutenzione quando è stato trovato riverso su un’impalcatura.Questa tragedia si aggiunge al lungo elenco di incidenti mortali sul posto diche continuano a segnare il nostro paese. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia diper questa tragica e prematura perdita. In momenti così dolorosi, le parole non sono mai sufficienti. La sua morte ricorda l’importanza di garantire la sicurezza sul