Napoli: Kvara e chi potrebbe sostituirlo. E al posto di Folorunsho…

Sarà addio trae il?.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Dopo Osimhen, anche Khvichatskhelia è pronto a lasciare il. È vicino al Psg. Può andare via già la prossima settimana in cambio di circa 80 milioni di euro. La trattativa è entrata nel vivo mercoledì a Milano, dove all’Armani il ds Manna e l’agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, si sono incontrati a cena: è stata la punta dell’iceberg. In estate De Laurentiis disse no e Conte lo blindò tra le colonne della rifondazione. A gennaio, però, è cambiata la scena: un po’ per l’esplosione di Neres, un po’ perché l’atmosfera generale non è più quella dello scudetto e neanche di giugno. Questa volta, se Al-Khelaifi soddisferà tutte le richieste di Adl, non troverà opposizione. E Aurelio registrerà la più ricca plusvalenza della sua era”.