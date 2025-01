Ilfoglio.it - Musk con gli estremisti tedeschi. E la Lega? “Siamo ancora d’accordo su tutto”. Parla Vannacci

Leggi su Ilfoglio.it

Sarà Elona sancire la pace tra l’Afd e il resto dei Patrioti europei, a partire dalladi Matteo Salvini? “Questo io non lo so e a Salvini non mi permetto di dare consigli, ma non. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti