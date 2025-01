.com - Musica, a Spoleto (Pg) il Concorso internazionale di canto per giovani talenti

Leggi su .com

(Pg) dal 19 al 22 febbraio si terrà ildidel Teatro Lirico Sperimentale, aperto il bando per partecipare.In Umbria, è stato indetto il bando per la 79/a edizione deldi(già‘Comunità europea’ percantanti lirici) del Teatro Lirico Sperimentale.Il tutto si terrà al Teatro Caio Melisso di, in provincia di Perugia, dal 19 al 22 febbraio 2025.La giuria presieduta da Donato Renzetti, uno dei più stimati direttori d’orchestra della scuola italiana, sarà composta da Andrea De Amici (agente lirico), Enrico Girardi (direzione artistica dello Sperimentale), Giancarlo Landini (criticole) e Carmela Remigio (soprano).Il motto di questa edizione delè: ‘Se ti butti, debutti!’“Il claim della 79/a edizione nasce per sottolineare – hanno spiegato dal Teatro Lirico – la duplice funzionalità della storica istituzione spoletina che, dal 1947, selezionacantanti emergenti per avviarli alla professione e, grazie a un percorso formativo della durata di due anni, offre loro l’opportunità di debuttare nella stagione lirica”.