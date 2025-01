Oasport.it - Musetti-Arnaldi, Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Il derby italiano decretato dal sorteggio del tabellone di singolare maschile deglidi tennis si disputerà lunedì 13 gennaio: il primo turno vedrà andare in scena la sfida tra Lorenzo, numero 16 del seeding, e Matteo.Sarà il terzo confronto tra i due, convittorioso in entrambi i precedenti, datati 2023 e giocati a Roma e Bastad, dunque sempre sulla terra battuta outdoor. Si conosce soltanto la data dell’incontro, mentre non è stato ancora rilasciato l’ordine di gioco e quindi non sono noti né il campo né l’della sfida.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl derby, valido per la seconda giornata degliverrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.