Fanpage.it - Mourinho riunisce tutta la squadra per un discorso a fine partita, ma non è la sua: cosa ha detto

Leggi su Fanpage.it

Il Fenerbahce ha vinto facilmente in trasferta in Coppa di Turchia contro il Kasimpasa, che ha schierato una formazione composta dall'Under 19 con una media di 17 anni. A, spettacolare gesto diche ha riunito i giovani avversari in mezzo al campo e ha tenuto loro unmolto particolare.